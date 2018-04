Efterlysning: Valborg firas på 27 platser i länet – vet du fler firanden?

Tipsen om valborgsfiranden strömmar in till NA:s redaktion. Hittills har vi fått in 27 tips på platser i Örebro län med omnejd, där våren ska firas in med brasor och andra festligheter. Listan kommer att uppdateras ända fram till valborgsmässoafton. Känner du till något firande som inte finns med i listan, mejla uppgifter till oss på [email protected]