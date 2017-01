Skulpturer på sjön Lillsången med ljuset i fokus

Det var många år sedan Chalmers inledde ett samarbete med olika aktörer i Hällefors. Sedan en tid är det Sico Dob, som tillsammans med hustrun Els driver Hällefors Vandrarhem, som tar emot gästerna. I år var det trettio besökare som gav sig ut på sjön Lillsångens is för att arbeta. En sjö som ligger några kilometer utanför Hällefors tätort.

Designstudenternas uppdrag är att skapa i is under ett visst tema. Samarbete och fantasi är viktigt när de tar sig an uppgiften. Det här året stod ljuset i fokus. De studerande delades upp i grupper och tillsammans hittade de olika lösningar. I isen visade det sig gömma en rad olika skapelser. Slutresultatet blev bland annat fenor från hajar, en eskimå, en segelbåt och en stor isflamma.

När mörkret föll lystes skulpturerna upp med levande ljuslågor och det blev en stämningsfull avslutning vid lägerelden på badstranden.

Isskulpturerna står fortfarande kvar för den som vill beskåda dem meddelar Sico Dob.