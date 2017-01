Svar på medborgarförslag och motioner tar för lång tid i Hällefors

En policy från Hällefors kommuns sida är att svar på medborgarförslag och motioner från lokalpolitiker ska ges inom ett år. Från kommunförvaltningen konstateras krasst att det inte går att bortse från att ett antal medborgarförslag och motioner har fått vänta orimligt länge på sina svar. Sedan ett år tillbaka har förvaltningen jobbat mer systematiskt för att komma tillrätta med situationen. Man väljer även att lyfta frågan till politisk nivå för att få upp ärendet på agendan.

I slutet av året ska en redovisning ske till kommunfullmäktige gällande medborgarförslag och motioner som inte har besvarats. I slutet av förra året konstaterades att 32 medborgarförslag och motioner inte fått några svar. Av dessa är 22 över ett år gamla.

Ett exempel nyligen på en motion i långbänk är Lars-Göran Zetterlunds (C) om en kommunal handlingsplan för föreningslivet. Den tog det kommunen över tio år att besvara.

Malin Bergkvist genomförde under sin utbildningspraktik inom Hällefors kommun en granskning av kommunens medborgarförslag och i det resultat som presenterades i början av 2016 konstaterade hon att det under en femårsperiod lämnades in runt 100 medborgarförslag. Av dessa var det enbart fyra som fått ett tydligt bifall. I flertalet fall var behandlingstiden lång och svaren otydliga.

För att få en bild av arbetet med medborgarförslag samt motioner kan det konstateras att under ett drygt år, från oktober 2015 till december 2016, har kommunen besvarat 44. Av dessa är 31 medborgarförslag, 13 motioner. Det är både relativt nyinkomna och äldre förslag/motioner som behandlats.

I fråga om medborgarförslag noteras från kommunens sida att det finns andra vägar för allmänheten att föra fram förslag och idéer till kommunen. Som kan vara snabbare. Men sägas ska då att då det gäller medborgarförslag och även motioner har kommunen enligt lag skyldighet att behandla dessa och komma med ett svar. Den skyldigheten finns inte om allmänheten för fram synpunkter eller idéer på annat vis.

Allan Myrtenkvist (S) har nyligen lämnat in en motion i frågan. Där han påpekar att medborgarförslag tar tid eftersom ärendet måste passera många olika instanser innan ett svar kan levereras. Han förelsår ett enklare system och pekar på en modell som finns i Umeå. Kommunen skulle kunna skapa en förslagslåda, en medborgarsluss, via den egna hemsidan. Där skulle idéer och synpunkter kunna lämnas. Det skulle bli mindre kostsamt. Men här finns som sagt inget lagkrav som säger att kommunen måste ta upp frågorna.

Andra alternativ som kommunen själv listar upp där allmänheten kan lämna synpunkter eller idéer är att ställa frågor på allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige, att ringa kommunens växel eller mejla, kontakta ansvariga personer inom kommun eller Samhällsbyggnad Bergslagen. Inte heller här finns några garantier för att kommunen kommer att ta upp eller behandla frågan/idén.