Det ska enligt länsstyrelsen ha varit samma jaktlag som fällde en varg under torsdagen. Det var också i ungefär samma område. Länsstyrelsens besiktningsman kommer senare under dagen att undersöka de skjutna vargarna – det finns just nu inga ytterligare detaljer om dem.

Nu återstår två vargar i Loka-området i årets licensjakt. Jakten pågår till den 15 februari – under förutsättning att kvoten inte fyllts innan dess.