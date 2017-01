Efter succéåret - nu siktar dansgruppen Just Do It ännu högre

Discodans är maxat, fartfyllt och intensivt. Det är ord som skulle kunna beskriva det år som gruppen Just Do It har kämpat sig igenom.

En av medlemmarna, Elvira Larsson, sammanfattar 2016 kort, men kärnfullt:

–Overkligt!

De andra nickar instämmande, där de sitter samlade i sofforna utanför träningslokalerna i Västra skolan i Hallsberg. Där huserar den framgångsrika Dansstudion, som de tillhör. Lite trötta och slitna är de, av förståeliga skäl. Men nöjda:

–Vi har fått chansen att tävla i alla mästerskap som en dansare kan nå, fortsätter Elvira.

–Det är något man har drömt om sedan man var liten, fyller Maja Björklund i.

Discodansgruppen Just Do It bildades 2010. Medlemmarna är idag Maja Björklund, Julia Ivarsson, Ronja Baranyi, Elvira Larsson, Christoffer Ljungdahl, Ida Modin och Yun Bergsten.

Alla har de dansat sedan de var runt tre, fyra år - förutom Christoffer, som började först som elvaåring. Åren av träning har börjat ge resultat, minst sagt. Under året har gruppen vunnit silver i SM, kommit femma i EM och tagit VM-brons. Nyligen bärgades ett guld i Nordiska mästerskapen.

Hur ska ni toppa det här?

–Det enda som toppar det här är ett VM-guld, konstaterar Yun Bergsten utan någon längre betänketid.

–Men det är svårt att ta, tillägger hon lika snabbt.

Vad är förklaringen till att det har gått så bra för er i år?

–Vår tränare Charlotta! Hon är så engagerad, säger Yun.

–Tidigare har vi inte tränat så hårt som vi har gjort i år, menar Ronja Baranyi.

–Charlotta har verkligen pushat oss, säger Christoffer Ljungdahl.

I början av 2016 blev tävlingsdansaren och koreografen Charlotta Helgesen gruppens tränare. En gång i veckan hinner hon träffa sina adepter. Därutöver tränar hon andra dansare i Sverige, Norden och övriga Europa.

–Jag har verkligen kört stenhårt med dem, konstaterar Charlotta Helgesen.

–Jag sa till dem direkt att min högsta önskan och målsättning var att de skulle få dansa EM- och VM-final - precis som jag har gjort, fortsätter hon.

Snabbt fick hon en uppfattning om ungdomarnas kapacitet.

–Jag såg otroligt mycket potential i gruppen. Både som en grupp tillsammans och rent dansmässigt. Deras styrka är att de har en otrolig kämpaglöd och en väldigt fin sammanhållning. Det är ändå en påfrestning att träna så ofta som de gör.

Charlottas viktigaste bidrag har varit att ge dem självförtroende, förklarar hon.

Att de bara tog sig till VM-final var stort nog för Charlotta och gruppen.

–Inför finalen sa jag till dem att de bara skulle gå in och njuta. När de efteråt läste upp resultaten höll vi på att svimma.

–De har haft ett succéår. Det var långt över förväntan, alla dessa framgångar, summerar hon.

Hur ska du lägga upp deras träning framöver?

–Det är hela tiden ett pågående arbete. Jag ska utveckla koreografin så att den blir mer avancerad. Det gäller att de utvecklas som dansgrupp och klarar av svårare moment.

Förutom hård träning har gruppen också filmat sina nummer ofta, så att de kan analysera sina prestationer i efterhand. Ibland har de filmat på tävlingar och hunnit analysera och justera detaljer i pauserna mellan två framträdanden - allt för att saker och ting ska sitta så perfekt som möjligt.

Just Do It har hela sju medlemmar, men de tycker själva inte att det är svårt att samla hela gänget för träningar. De gånger någon är sjuk brukar den försöka komma till lokalen ändå för att sitta med vid sidan av, förklarar Christoffer Ljungdahl.

Och att ena sju personers viljor till en gemensam linje tycker de inte heller är särskilt svårt:

–Vi kommer alltid överens tillslut, säger Elvira Larsson.

Trots att de tränat hårdare än någonsin kom framgångarna ändå som överraskningar.

–Man kunde inte tro det. Jag blev lika chockad varje gång, säger Yun Bergsten om medaljskörden.

Har ni något speciellt minne från året?

–I EM var vi Sveriges bästa grupp. Vi slog ut alla andra svenska grupper innan finalen, minns Christoffer Ljungdahl stolt.

Hårdast konkurrens kommer från grannländerna i Norden, förklarar de. Även Tjeckien är vassa - särskilt i gruppdans. Där arrangeras VM i sommar. Dessförinnan, i maj, hålls SM i Örebro. Där är Dansstudion en av arrangörerna.

Längre fram på hösten är det dags för EM igen, då i Vitryssland. Målsättningen för 2017 är att fortsätta satsa och nå pallplatser i mästerskapen.

Över jul och nyår har de kunnat unna sig en välförtjänst ledighet. Då passar de på att träffa kompisar - eller sova ikapp. Men någon särskilt lång vila kan de inte kosta på sig. Snart är det dags att gå in för hårdträning igen.

–Gruppdisco handlar om vighet, spänst, kondition och styrka. Allt det är färskvara, förklarar Yun Bergsten.

Vad gör ni på fritiden?

–Pluggar, svarar Maja Björklund snabbt med en suck.

De andra skrattar och konstaterar att dans och plugg är ungefär vad deras tid räcker till. Men trots den inrutade vardagen är det värt varenda sekund, menar de.

–Vi får resa, träffa folk från hela världen och det är samtidigt kul träning, sammanfattar Yun.

Elvira Larsson kan inte annat än hålla med:

– Det är så kul. Man vinner så mycket på det. Dansen är allt!