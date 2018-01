Elfel ledde till stora tågförseningar – nu är trafiken igång igen

Det gäller även för trafik som går vidare mot Stockholm, Göteborg och Oslo.

Fjärrtågen som trafikerar sträckan mellan Göteborg och Stockholm leddes om via Nässjö, med förseningar som följd. Andra tåg stannade strax innan Hallsberg – där ersattes sträckan vid stoppet med buss. Andra avgångar blev inställda.

Klockan 18:55 meddelade Trafikverket att problemen kvarstår. Man har tekniker på plats i Hallsberg som arbetar med att försöka åtgärda elfelet, men de har ännu inte löst det.

Klockan 21:27 skrev Trafikverket att arbetet med att återställa systemet pågår.

Vid 22-tiden var problemet löst och trafiken rullade igen. Trafikverket meddelar dock att följdverkningar på trafiken kan finnas kvar under tisdagsförmiddagen och meddelar att resenärer kontaktar sitt tågbolag för att få ytterligare information.

Trafiken vid följande stationer/förbi följande signaler påverkades:

Hallsbergs rangerbangård, Göteborg C, Alingsås, Algutsgården, Aspen, Aspedalen, Bryngenäs, Falköping C, Finnerödja, Floby, Floda, Gårdsjö, Göteborg Sävenäs, Herrljunga, Jonsered östra, Jonsered, Källeryd, Lerum, Moholm, Norsesund västra, Norsesund, Olskroken, Partille, Regumatorp, Sävedalen, Skövde C, Slätte, Stenkullen, Stenstorp, Töreboda, Västra Bodarne, Vårgårda, Väring, Älgarås, Laxå, Hallsberg, Linddalen, Kumla, Stockholm Central, Björnlunda, Björnkulla, Baggetorp, Flemingsberg, Flen, Gnesta, Högsjö, Huddinge, Järna, Katrineholm C, Kilsmo, Kolke, Malmsjö, Mölnbo, Nyckelsjön, Pålsboda, Sköldinge, Stjärnhov, Skebokvarn, Sparreholm, Stolpstugan, Stockholms södra, Södertälje Syd, Vingåker, Årstaberg, Älvsjö.