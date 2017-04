Inget ökat tryck på elevhälsan efter upploppen

Transtensskolan, granne med Alléskolan, befann sig mitt i händelsernas centrum under upploppen i Hallsberg i mars. Många nyfikna elever kunde följa de uppmärksammadehändelserna från ”första parkett”.

– Men inne på skolan var det lugnt, konstaterar kurator Linnea Sindt som utgör skolans elevhälsoteam tillsammans med skolsköterskan och rektor.

Sett i backspegeln så var det just måndagen 6 mars, under oroligheterna, som var speciell. Inte på grund av oroligheter på Transtensskolan, utan mest på grund av händelserna in på knuten.

Precis som på Alléskolan fick eleverna på Transtensskolan hålla sig inne till dess allt hade lugnat ner sig.

Elevhälsoteamet såg till att under tiden närmast efter upploppen vara extra tillgängliga. Dagen efter hade skolan förstärkt elevhälsan och fler kuratorer från centrala elevhälsan fanns på plats om behovet av samtal skulle öka.

– Vi var beredda, säger Linnea Sindt, men kan inte se att upploppen gjorde eleverna mer benägna att söka upp elevhälsan, varken direkt efter eller under de kommande veckorna.

Sammantaget tycker Linnea Sindt att veckorna efter upploppen har avlöpt väl. Visst har de märkt att eleverna sinsemellan pratat om det som hände. Men inte mer än vad de pratar om andra saker som berör dem.

– Vi som elevhälsoteam har inte behövt vidta några speciella åtgärder, summerar Linnea Sindt.

Det var intensiva dagar på Alléskolan efter händelserna. Det konstaterar skolans chef, Marie Kilk.

–Inte minst med den stora uppmärksamhet händelserna fick i media.

Då skolan är en stor arbetsplats är det förstås många som har velat lufta sina tankar och synpunkter om det som hände.

– Vi har pratat mycket och erbjudit samtal till både elever och medarbetare, säger Kilk.

Hennes uppfattning är dock att man relativt snabbt kom in i den vanliga vardagen igen:

–Framförallt från elevhåll märker vi att händelserna inte har påverkat känslan av att Alléskolan är en trygg skola, säger Kilk.

–Men naturligtvis kommer det här att påverka oss på något vis. Det är en unik händelse för oss. Vi får inte vara naiva och tro att vi är en frizon för sådant, fortsätter hon.

Nu tar man fram åtgärder för hur skolan ska kunna bli säkrare och för att något liknande inte ska kunna hända igen. En utvärdering är i slutfasen, där skolans 350 medarbetare kommit med synpunkter på hur händelserna hanterades. Den ska mynna ut i en handlingsplan som blir klar inom kort.

– Vi har anledning att se över våra rutiner, men annars upplever vi att skolan är trygg. Och återigen: Det här var ingen aktion som riktades mot skolan.

Två av eleverna som åtalats går på Alléskolan. Men Marie Kilk menar att hon inte sett några tecken på att andra elever känner någon oro för det. Inte heller har hon märkt av några direkta efterdyningar av händelserna, eller motsättningar mellan elever eller grupper.

