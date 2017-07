På Lördag 8 juli hålls Svennevadsdagen vid Svennevads kyrka. Dagen startar 10.00 med klockringning och bland annat annordnar man en rad aktiviteter vid församlingshemmet. Svennevads idrottsförening kommer under dagen att annorda både tävlingar samt sälja korv och dricka till till de som är sugna. Det kommer också att pågå en bakluckeloppis under dagen där där den som vill kan sälja saker. Ingen föranmälas krävs och man betalar 100 kr för sin plats under dagen.