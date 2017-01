Orienterarna ger ut årsbok till nytta och nöje

Ett år går fort och vad händer egentligen? När OK Tisaren summerade verksamheten för år 2016 blev det en bok på 178 sidor med text, bilder och klipp från olika tidningar.

-Det är jätteroligt att hålla på med det här! Och viktigt, säger Maude Larsson som är redaktör för årsboken med Johan Aronsson som medarbetare.

Hon vill dock betona att årsboken kommer till tack vare ett engagemang från alla klubbens medlemmar. Det är viktigt att alla tänker på att ta bilder i olika sammanhang. Även om klubben är mäkta stolt över sina framgångsrika elitlöpare så är det lika viktigt att belysa breddverksamheten i dokumentationen, menar Maude Larsson.

Därför kan man också läsa om barnens aktiviteter Skärmskoj och Skogskul, och vad ungdomssektionen gör. På andra sidor beskrivs Matthias Kyburz framgångssaga på VM i Strömstad i somras. Där finns också segrarna på Student-VM som Hallsbergs egen Lilian Forsgren stod för. I stafetten bidrog även Josefin Tjernlund till VM-segern, en av flera nya löpare som sökt sig till OK Tisaren.

Det handlar inte bara om ren orientering i OK Tisaren. Medlemmarna tycks hålla på med lite av varje som knyter an till idrott och motion. Exempelvis berättas i boken om Anton Hallor som i fjol sprang upp på Nordafrikas högsta berg, i sällskap med en löpargrupp som han leder till vardags.

Albin Pettersson och Sebastian Agerhäll är två andra "sluggers" som sprang Göteborsvarvet i OK Tisaren klubbdräkt och slog personligt rekord.

-För att inte tala om våra veteraner! Deras program och utflykter är så intressant att det lockar daglediga från hela bygden, så det vill vi så klart visa i årsboken, säger Maude Larsson.

Torbjörn Andrén är ännu en eldsjäl i klubben. Han håller bland annat kontakt med OK Tisarens sponsorer.

-Årsboken är ett bra sätt att presentera vad vi gjort. Vår säsong drar igång i januari och slutar i december, det händer saker hela tiden, säger han.

Vad får ni för respons på boken?

-Den uppskattas mycket, de säger att den är jättefin att titta i. Företagen värdesätter också att de får den här återkopplingen, det är inte alla som tänker på det, säger Torbjörn Andrén.

Tanken är också att läsexemplar av årsboken ska finnas på biblioteken i Hallsberg och Kumla. KLubben jobbar även med få ut den på internet.

Längre tillbaka hade OK Tisaren traditionella klipp-album som några veteraner skötte. Det finns album även från tiden innan Hallsbergs OK och Kumla OK slogs ihop till OK Tisaren. Men i slutet på 90-talet upphörde detta dokumenterande, bortsett från en del enstaka arrangemang som exempelvis O-Ringen i Hallsberg år 2000.

-Det är synd att vi tappade några år där. Men desto bättre nu när vi fått igång den här fina årsboken. Se bara på omslaget, det har Johan Aronsson gjort, säger Maude Larsson stolt.