Totalstopp i Hallsberg – stora tågförseningar väntas

På grund av ett elfel kan resenärer i Örebroregionen drabbas av stora förseningar, uppger Trafikverket. Det gäller även för trafik som går vidare mot Stockholm, Göteborg och Oslo.

Trafiken vid följande stationer kan påverkas:

Hallsbergs rangerbangård, Göteborg C, Alingsås, Algutsgården, Aspen, Aspedalen, Bryngenäs, Falköping C, Finnerödja, Floby, Floda, Gårdsjö, Göteborg Sävenäs, Herrljunga, Jonsered östra, Jonsered, Källeryd, Lerum, Moholm, Norsesund västra, Norsesund, Olskroken, Partille, Regumatorp, Sävedalen, Skövde C, Slätte, Stenkullen, Stenstorp, Töreboda, Västra Bodarne, Vårgårda, Väring, Älgarås, Laxå, Hallsberg, Linddalen, Tälle, Vretstorp, Östansjö, Skymossen, Åsbro, Stenkumla, Kumla, Stockholm Central, Björnlunda, Björnkulla, Baggetorp, Flemingsberg, Flen, Gnesta, Högsjö, Huddinge, Järna, Katrineholm C, Kilsmo, Kolke, Malmsjö, Mölnbo, Nyckelsjön, Pålsboda, Sköldinge, Stjärnhov, Skebokvarn, Sparreholm, Stolpstugan, Stockholms södra, Södertälje Syd, Vingåker, Årstaberg, Älvsjö.