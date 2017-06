Här är länsrestaurangen som platsar på White Guide Nordics lista

I årets White Guide Nordic har de 341 bästa restaurangerna och krogarna i de nordiska länderna listats. Sverige har flest bidrag med på listan, 104 stycken, näst efter Danmark som har 95 stycken. White Guide Nordic presenterar en lista över de 30 bästa restaurangerna i samtliga nordiska länder och även en lista över varje lands bästa restauranger.

Grythyttans Gästgiveri delar i år 51 plats på Sverigelistan med Malmörestaurangen Far i Hatten. De båda fick 30 av 40 respektive 75 av 100 poäng i bedömningen och hamnar under kategorin very fine level på listan. Med detta klättrar Grythyttans Gästgiveri från en 54 plats förra året. Bedömningen utförs helt anonymt och kriterier man tittar på är bland annat personlighet, förnyelse och hållbarhet.

Under en gala i Köpenhamn presenterades under måndagskvällen listan där också en dansk restaurang tog förstaplatsen. Geranium i Köpenhamn toppar listan följt av Esperanto i Stockholm och Fäviken Magasinet i Järpen.

Av Sveriges 104 bidrag på listan klassar elva stycken in under kategorin global masters level, 20 stycken under masters level och 73 stycken under very fine level.

White Guide Nordic har sammanställts sedan 2014 men redan 2005 grundades White Guide som listar Sveriges 600 bästa restauranger. Sedan 2013 finns också White Guide Café där Sveriges 250 - 300 bästa kaféer listas.

