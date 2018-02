Här är talangerna som ställer upp i "Imagine" - på söndag avgörs vilka som går vidare

Söndag 4 februari är det alltså dags för länsuttagning inför regionfinalen, som är i Västerås Konserthus den 18 mars.

Det här blir den enda länsuttagningen - det blir alltså ingen i Lindesberg på lördag, vilket var den ursprungliga planen.

Tävlingen Imagine är öppen för unga mellan 13 och 21 år. En nyhet är att den som vinner riksfinalen går vidare till den internationella tävlingen Imagine med chans att vinna 25 000 kronor.

Här är namnen på de band och musiker som anmält sig:

14 SeptemberAli TakBreathing under waterFilip BurmanGeneration LoudJackieKänd för att inte vara KändMonedulaSofia VivereSurfing The OrbitThose Without

I årets jury sitter Johannes Nilsson, Parwin Hoseinia Davari, Agnes Eriksson, Fredrik Engström och Elin Stöberg.

