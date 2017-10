Här är veckans väderprognos: "Ett regnområde närmar sig"

Christoffer Hallgren, meterolog på Foreca guidar oss genom väderprognosen för Örebro län i veckan:

Måndag:

– Det blir mulet väder men det finns förhoppningar om att molntäcket kan luckras upp senare och att solen kanske kikar fram. Dagstemperaturer på ungefär 4-6 grader. Under natten sjunker temperaturerna och det kan bli nollgradigt i de nordligare delarna av länet.

Tisdag:

– Det blir mest mulet väder med temperaturer på cirka 4-6 grader. Ett regnområde närmar sig Örebro län och ser ut att svepa in över Örebro län sent under tisdag kväll.

Onsdag:

– Det mesta av regnområdet drar förbi under natten mot onsdagen, sen blir det tidvis regnigt under dagen på onsdagen. Det kan nog komma runt 10-15 millimeter regn med lite varmare luft, kanske åtta grader.

Torsdag:

– Det blir uppehållsväder, men ganska molnigt och ungefär 6-8 grader.

Fredag:

– Det är återigen molnigt väder. Men prognosen är ganska osäker. Men det ser inte ut att komma någon nederbörd. Temperaturer på ungefär 5-7 grader.

Helgen:

– Prognosen ärlite osäker på grund av det stora regnområdet som ska dra in på onsdag. Antingen kan det bli ett regnområde som drar förbi eller så blir det lite soligare väder. Man får kolla in prognoserna lite senare i veckan helt enkelt.