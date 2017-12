I Hardemo kyrka kan man möta det nya året med gammal musik

Det har blivit en välbesökt tradition att det bjuds på nyårskonsert i Hardemo kyrka. I år gästas kyrkan av barockensemblen The Morgan Consort. Dessutom medverkar Hardemo kyrkokör och Elain Olsson, som pianist och dirigent. .

"Var med om en spännande förflyttning i tid och rum till renässansens och barockens tidevarv", skriver Elain Olsson i inbjudan till konserten.

På repertoaren står bland annat klassiska "Det är en ros utsprungen" av Michael Praetorius och "In dulci jubilo" av Buxtehude. Det sistnämnda stycket framfört av The Morgan Consort tillsammans med Hardemo kyrkokör.

"Barockens fader" Johann Sebastian Bach har en given plats i programmet. Kvällens dirigent, Elain Olsson, kommer att musicera tillsammans med ensemblen i en av Bachs pianokonserter. The Morgan Consort bjuder också på godbitar från italiensk barockmusik, som gruppen har en särskild förkärlek för.

De gästande musikerna i The Morgan Consort förenas av viljan att levandegöra barockmusiken. Ensemblen debuterade i mars 1998 med en kritikerrosad konsert i S:t Nicolai kyrka, Örebro. Året efter skapade The Morgan Consort serien ”Barock på museet” på Örebro läns museum, följd av ”Barock på Konsthallen” 2003-2009 på Örebro Konsthall. Ensemblen har under åren samverkat med ett flertal gästande instrumentalister, sångare, dansare samt skådespelare och framfört drygt 300 verk av fler än 60 tonsättare.

Medlemmar i The Morgan Consort är: Paul Morgan, barockviolin, Lena Sjölund, barockviolin, Kate Pelly, barockviola, Ingrid Morgan, barockvioloncell och Lars-Ove Eriksson, cembalo och orgel.