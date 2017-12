Ingen papperstidning i dag – så läser du e-tidningen

Så tar du del av eNA

Som prenumerant på något av våra nyhetspaket Komplett, Helg eller Digital har du tillgång till e-tidningen, som är en digital version av papperstidningen. E-tidningen läser du smidigast via vår e-tidningsapp eNA. I appen får du tidningen anpassad för mobil eller surfplatta, du kan söka i tidningsarkivet och läsa nedladdade utgåvor offline. Ett tips är att vara uppkopplad mot wifi när du hämtar dagens tidning.

Hur gör jag?

1. Om du som är prenumerant inte redan har inloggningsuppgifter, behöver du skapa det. Gå in på na.se och klicka på ”Logga in” i det övre högra hörnet på sajten (se bilden ovan). Klicka sedan på länken ”Klicka här” längst ner i rutan. Följ instruktionerna för att skapa dina inloggningsuppgifter.

2. Ladda ner eNA till din mobil eller surfplatta via App Store eller Google Play. Logga in med de inloggningsuppgifter som du har skapat. Du behöver bara logga in i appen en gång per enhet, sedan är du alltid inloggad.

Dagar då NA kommer ut som e-tidning:

Nyårsdagen

Trettondagen

Långfredagen

Annandag påsk

Första maj

Kristi himmelfärdsdag

Nationaldagen

Midsommardagen

Alla helgons dag

Juldagen

Annandag jul