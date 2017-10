Jägare överklagar beslutet om vargjakt i Örebro län

Jägarförbundet Örebro län tycker att Länsstyrelsens beslut om licensjakt på två vargar i Kindlareviret inte är tillräckligt. Det skriver tidskriften Svensk Jakt i sin nätupplaga. Jägarförbundet anser att beslutet borde innefatta hela reviret med sex vargar och att det borde innefatta ytterligare tilldelning om det visar sig att reviret innehåller ännu fler vargar.

Under ett möte med Viltförvaltningsdelegationen i september framförde Jägareförbundet "vikten av att inte begränsa uttaget i ett revir till två vargar eftersom det skulle skapa stora oklarheter under jakten i förhållande till hur jakten bedrivits under de senare åren. Särskilt om det i inledningen av licensjakten fälls ungdjur som inte är det revirhävdande paret", skriver de i sin överklagan.

Enligt jägarna fick synpunkten starkt stöd av delegationen som betonade att hela reviret skulle tömmas.

Men Länsstyrelsen valde att bortse från synpunkten och beslutade om licensjakt på två vargar.

Inventeringen av varg visar att det fanns tolv vargrevir inom eller delvis inom Örebro län i vintras, skriver Svensk Jakt. Om man räknar med att vissa revir delas mellan olika län blir det sammanlagt 7,2 revir i Örebro län. Målet för Örebro län är en förvaltningsnivå på 5,5–6 länsegna vargföryngringar.

Örebro läns vargrevir vintern 2016

Norrsjön: Familjegrupp med föryngring. Delas med Dalarna.

Gåsborn: Familjegrupp. Delas med Dalarna och Värmland.

Holmsjön: Revirmarkerande par. Delas med Dalarna.

Kindla: Familjegrupp med föryngring. Delas med Dalarna.

Kloten: Familjegrupp med föryngring (uppd. efter att sent insamlade spillningar analyserats). Delas med Dalarna.

Billsjön: Familjegrupp med föryngring. Delas med Dalarna och Västmanland.

Rombohöjden: Familjegrupp med föryngring.

Aspafallet: Familjegrupp med föryngring. Delas med Västmanland.

Loka: Familjegrupp med föryngring. Delas med Värmland. Omfattades av licensjakten 2017. Inget nytt par har dokumenterats efter jakten.

Villingsberg: Revirmarkerande par.

Vismen: Familjegrupp. Delas med Värmland.

Tiveden: Revirmarkerande par.

Källa: Länsstyrelsen i Örebro län