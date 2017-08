Efter kraftiga regnet: Räddningstjänsten larmas om vattenskador och översvämmade vägar

Hårdast drabbat är området Bjurtjärn/Kyrksten nordväst om Karlskoga. Räddningstjänsten har just nu cirka 20 man ute som arbetar med att pumpa vatten ur hus.

– Det kommer in larm om nya adresser hela tiden. Där det är som värst kan vi hjälpa till och pumpa ut men just nu forsar vattnet in lika fort som vi pumpar ut det, säger Tomas Carlsén, räddningschef i beredskap vid Bergslagens räddningstjänst, till SVT Örebro.

Enligt Sveriges Radio Örebro ska ett 30-tal larm om översvämning ha kommit in. Man använder samtliga 15 av räddningstjänstens pumpar i arbetet.

Förutom fastigheter ska flera vägar ha drabbats av översvämning efter regnet. Väg 237 i höjd med sjön Alkvettern, också nordväst om Karlskoga, har drabbats. Där arbetar räddningstjänsten. Trafikverket meddelar också att delar av väg 604 och 607 tillfälligt är avstängda till följd av översvämningar.

Dessutom ska en damm norr om staden ha blivit full efter regnet och Bergslagens räddningstjänst försöker att sänka vattennivån, skriver SVT Örebro.