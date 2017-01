En dag på jakt efter vargen: Spår efter varg – men den hann smita undan för Loka-jägarna

NA träffar jaktledaren Magnus Gustavsson tidigt på onsdagsmorgonen hemma hos honom på gården utanför Karlskoga, belägen i det 52 000 hektar stora Lokareviret.

Han har varit uppe nästan hela natten för att spåra varg.

– Trött? Nja, men lite seg är man ju, konstaterar Magnus.

Egentligen startade vargjakten den 2 januari men på barmark är det svårt att spåra varg. Det krävs snö – och den kom i riklig mängd under tisdagen. Men några tassavtryck från varg har Magnus Gustavsson och hans jaktlag inte hittat under natten och morgonen när de åkt runt med bil på skogsvägarna i området. Kanske hade spåren snöats över eftersom det fortsatte att snöa under natten och morgonen.

– Synd, konstaterar Magnus.

Han är jaktledare för ett av jaktlagen i Lokareviret där sex vargar får skjutas.

– Jag hoppas att vi kan skjuta alla sex innan söndag för jag har läst att det ska bli mildare sedan.

Några intensiva dygn väntar alltså för Magnus och hans jaktkamrater. Så mycket sömn lär det inte bli den närmaste tiden.

Är det värt det?

– Ja, då vet man att det är lite lugnare till sommaren. Man kan jaga med hund på ett normalt sätt utan att vara rädd för att vargen ska ta den, säger Magnus.

Vargjakten skiljer sig från annan jakt i och med att jägarna spårar bytet. En eller två jägare med hund följer efter i vargens spår och när man har lokaliserat djuret till ett särskilt område gäller det att så snabbt som möjligt ringa in det genom att ställa ut skyttar.

Om det är en vargflock ser man till att den går isär så att hunden eller hundarna kan släppas lösa på en enskild varg.

– Man släpper inte en hund bland två-tre vargar, säger Magnus.

Att hundar kan användas vid vargjakt låter kanske lite konstigt eftersom det händer att vargen dödar jakthundar. Men det förklaras med att vargen i det här fallet är bytet, en roll som den inte är van vid. Det naturliga blir då för vargen att ta till flykten.

– Vargen är van att jaga, inte att bli jagad, konstaterar Magnus.

Vargjakt är tidsödande – bara att ställa ut skyttarna på sina pass tar ett par timmar. Och gör man fel tar det många timmar att reparera det. Säkerheten kommer i första hand, i andra hand handlar det om att hitta så bra pass som möjligt för att kunna skjuta vargen.

Senare på onsdagsförmiddagen får Magnus utnyttja sina kunskaper på det här området – efter att spår av en varg har hittats. Men den här dagen uteblir jaktlyckan.

– Vargen hann smita ut innan skyttarna var på plats, berättade Magnus vid 13-tiden på onsdagen.

Då var han hemma igen – mat och lite vila väntade.

– Vi har gett upp för i dag men i morgon bitti går vi ut igen.

Fakta: 24 vargar får skjutas i fyra revir

Licensjakten omfattar 24 vargar i Sverige fördelade på fyra revir:

► Lokareviret i Örebro län och Värmlands län.

► Brattforsreviret i Värmland.

► Orsenreviret i Dalarnas län.

► Blyberget i Gävleborgs län.

Sex vargar får skjutas i varje revir.

I Lokareviret uppskattas antalet vargar till sex. Det betyder att området ska upphöra som vargrevir. Anledningen är inte inavel, något det förekommit uppgifter om. I stället handlar det om den politiska viljan att ”försöka minska tätheten av rovdjur i de mest rovdjurstäta områdena”, förklarar Johanna Månsson Wikland, vilthandläggare på länsstyrelsen i Örebro län.

Den som skjuter en varg ska så snabbt som möjligt, senast inom ett dygn, rapportera det till länsstyrelsen. Skjutna djur i länsgemensamma Lokareviret ska rapporteras till länsstyrelsen i Värmland.

Besiktningsmän från länsstyrelsen besiktigar fällda vargar. Hela vargkroppen tas omhand och skickas till Statens veterinärmedicinska anstalt. Förvaltning och forskning samarbetar och många provdata som samlas in används inom vargforskningen. Vid licensjakt får jägaren behålla skinnet.

Källa: Länsstyrelsernas hemsidor.