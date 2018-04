Krönika: Därför är Formel 1-bilar på Storbron så viktigt för Örebro

Planerna på Race day 2019 slog ned som en bomb i Örebro i veckan. Örebrokompaniet spänner bågen riktigt högt och vill genomföra ett evenemang som kommer att bli ett av de största någonsin i Örebro. Upp till 100 000 människor väntas komma till staden under tre dagar i september nästa år för att se Formel 1-bilar, racerbilar och motorcyklar köra runt det finaste staden har – Slottet. Budgeten ligger på 6-7 miljoner kronor och för att hela projektet ska bli verklighet krävs stora förändringar i Örebros gatunät och infrastruktur. Bland annat behöver gatstenen över Storbron tillfälligt asfalteras. Farthindren på Olaigatan måste tas bort för några dagar. En stor del av centrum måste också spärras av.

En del tycker förmodligen att detta är galenskap. Andra anser att det är genialt. Så är det ofta med idéer som hamnar lite utanför den traditionella boxen. Men för att vara en attraktiv stad krävs det att det är högt i tak. Det behövs evenemang att samla stadens invånare kring. Det krävs arrangemang som lockar besökare både från länet och övriga Sverige. Kanske rentav från andra länder. Men framförallt krävs det en stor portion innovativt tänkande. Därför tycker jag att planen för Race day 2019 är alldeles lysande. Den är ett exempel på vad Örebro är idag. En stad i kraftig expansion som upplåter stadsrummet till att förverkliga spännande idéer.

Open Art är ett tydligt exempel på det. Det är smart att erbjuda invånarna det oväntade och okonventionella. Sedan får var och en tycka vad som helst om själva konsten. Det viktiga är just att det är konst som engagerar, både roar och oroar och samtidigt lockar massor av besökare. ”Run for your lives”, det zombieakopalyptiska motionsloppet genom ett upp och nervänt Örebro, är ett annat exempel på att våga tänka annorlunda. Det alla dessa arrangemang har gemensamt är att det lockar besökare. Folk kommer hit, bor och äter här, handlar i affärerna och åker taxi eller kollektivt. Alltsammans är bra för Örebro. Pengar rullar in och totalt blir det en plusaffär för Örebro kommun även om insatsen i själva evenemanget är hög.

Det finns hinder. Motorsporten har lång väg kvar innan den för miljöns skull blir elektrifierad. Därför är det bra att arrangörerna redan nu bestämt att Race day 2019 också ska innehålla elracerbilar. Många sätter nog kaffet i halsen av att kulturgatsten ska asfalteras även om det bara är tillfälligt. Kanske är det viktigt att just fokusera på att det bara är för några dagar istället för att ”det går aldrig”.

Genom Race day för kommunen viktiga traditioner vidare. Örebro län är motorsportens Mecka i Sverige. Ingen annan stad och inget annat län kan rada upp så många framgångar och mästare. Ronnie Peterson, Stig Blomqvist, Thed Björk Bang-Melchior, Richard Göransson, Fredrik Lindgren, Fredrik Ekblom med flera. Och så F1-stjärnan Marcus Ericsson förstås. Den tänkta huvudpersonen på Race day 2019.

Det handlar om att vilja göra lite till. Att ha lite högre ambition. Att göra det där lilla extra. Att se möjligheter först istället för hindren. Då kommer framgångarna med tiden.