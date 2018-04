Krönika: Nu lanserar vi ett av Sveriges största debattforum

Jag har tidigare berättat om #kandulova. Men vi har även många andra stora satsningar på gång på NA inför höstens val.

Nästa måndag har vi premiär för Debatt special i NA och alla andra 27 tidningar samt på alla 19 nyhetssajter inom MittMedia-koncernen. En gemensam debattsida kommer att publiceras i samtliga MittMedias titlar och publiceringskanaler en gång i veckan. På så vis når en och samma debattartikel 800 000 tidningsläsare och två miljoner unika digitala läsare. Därmed har vi skapat ett av Sveriges största forum för politisk debatt. Plattformen möjliggör att få de tyngsta beslutsfattarna att skriva hos oss. Men också att få fler nationellt intressant vassa pennor att publicera sig i våra tidningar och på våra sajter.

Först ut på Debatt special är partiledarna i Sverige. Alla har tackat ja till att framföra sina åsikter i bland annat NA. Jonas Sjöstedt (V) är först ut att skriva och följs sedan av Jimmie Åkesson (SD) måndagen därpå. Därefter skriver i tur och ordning Gustav Fridolin (MP), Annie Lööf (C), Ebba Busch Thor, (KD), Ulf Kristersson (M), Stefan Löfven (S) och Jan Björklund (L).

En annan satsning är våra lokala politiska debatter. Premiären sker nu på lördag 14 april i samband med näringslivsmässan i Hallsberg. Då blir det livesänd utfrågning inför publik. Våra politiska redaktörer David Lindén och Lars Ströman kommer att turas om med att moderera debatterna. Efter Hallsberg följer Kumla 17 april, Hällefors 25 april, Lindesberg 16 maj, Kopparberg 26 maj, Askersund 15 augusti och Örebro 5 september. Fler debatter i fler kommuner utlovas.

#kandulova är ett bra exempel på hur medier kan skapa ett politiskt samtal mellan väljare och politiker. Satsningen, som nominerades till stora journalistpriset 2014, lockade tusentals att fråga och svara inför förra valet. Inför årets val gör vi satsningen även i NA:s kommuner. Verktyget är enkelt. Du går in på na.se, registrerar dig på #kandulova och ställer en fråga i vald kommun. Så här skulle frågorna kunna se ut. ”Kan du lova att Kumla kommun stöttar idrottslivet med mer pengar? Kan du lova att jobba för ett bilfritt centrum i Örebro? Kan du lova att det blir bättre kommunikationer mellan Örebro och Lindesberg?" Politikerna från respektive kommun kan sedan gå in och svara på frågorna. Väljarna kan enkelt se vilka partier som svarat och vilka som inte svarat under respektive fråga.

Vi på NA är stolta över att kunna vara med och hjälpa väljarna att lyfta de frågor som var och en tycker är viktiga inför valet. Precis som Debatt special så är #kandulova ett stort forum för politisk debatt. Genom Debatt special och #kandulova bidrar vi till det demokratiska arbetet. Det är också ett av våra viktigaste uppdrag som mediehus.