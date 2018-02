En okänd gärningsperson ska ha försökt bryta sig in i en villa på Skogsbacken i Kumla någon gång mellan den 21 och 22 februari. Gärningspersonen har brutit upp sovrumsfönstret och troligtvis försökt sträcka sig in för att öppna altandörren. Enligt anmälan finns inga spår som tyder på att personen lyckades ta sig helt in och hållet och inget har heller stulits.