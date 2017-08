Kumlaryttare tog silver i lag-SM

Under lag-SM tävlar ungdomar från hela landet och i år hade Hrimfaxi från Kumla lyckats kvala in med två lag. Hrimfaxi Islandshästklubb har under våren deltagit i en rad olika kvaltävlingar inför SM vilket resulterade i två platser till helgen i Riddarhyttan. Lagen som deltog från klubben var Hrimfaxi Goldies och Hrimfaxi Youngsters.

Under SM-helgen hölls det tävlingar i bland annat gång, dressyr och terräng. Helgen avslutades med en lagshow där varje lag står för en egenkomponerad show tillsammans med lagledaren. Efter att tävlingarna räknades den sammanlagda poängen ihop och när det gjort visade det sig att Hrimfaxi Goldies tagit en silvermedalj. Hrimfaxi Youngsters placerade sig på 9:e plats.

De tävlande och deras ponnys för Hrimfaxi islandshästklubb var följande:

Lag Hrimfaxi Goldies:

Tuva Eriksson – Enya från Tenglagården

Emily Hearne – Aría från Forsen

Filippa Hammarlund – Framtid från Borka

Fanny Nordh – Athena från Ådalen

Agnes Welander – Tindur från Östra Greda

Josefin Björk – Frami från Toftinge

Reserv: Elin Runnquist

Lagledare: Thérèse Tengelsen

Lag Hrimfaxi Youngsters:

Bella Olsson – Sólrún frá Ármóti

Rasmus Nilsson – Efni från Lönneberga

Moa Grenehed – Tinna från Kråkebo

Selma Holtbäck – Sóldís från Forsen

My Gunnarsson – Glitra från Sanner

Tuva-Lie Nordh – Viktor från Fagerholt

Lagledare: Moa Runnquist