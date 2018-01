Ordnar mässa för företag som har svårt att hitta rätt kompetens

Tanken var från början att den skulle arrangeras under hösten, men då fick man inte tillräckligt många arbetsgivare att nappa.

Nu hoppas arrangörerna på bättre uppslutning och redan är Orkla, Kumla-anstalten, ICA Maxi och Kumla kommun anmälda till mässan, som äger rum på Folkets Hus i Kumla om en knapp månad.

Sune Valegren, näringslivsstrateg på Kumla kommun, har tidigare berättat om att han i kontakt med arbetsgivare hör att det är svårt att få tag på rätt kompetens och att det hämmar utvecklingen i kommunens företag.

Redan idag råder stor efterfrågan på utbildad personal inom många yrkesgrupper och av allt att döma kommer det inte bli lättare, vilket gör att arbetsgivare på ett mer aktivt sätt måste leta efter medarbetare och räkna med att det kan ta tid att hitta rätt.

Mässan, som pågår på eftermiddagen den 5 februari, kommer i viss mån fokusera på rekrytering av semestervikarier.

Till mässan kommer arbetslösa, personer under utbildning och skolelever att bjudas in. Dessutom erbjuder sig Arbetsförmedlingen att försöka specialsöka individer med den erfarenhet företagen söker, självklart under förutsättning att man meddelar vilken speciell kompetens man söker.