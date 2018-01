Kylan drar bort – kan bli sex grader varmt i veckan

Helgens kyligare luft ligger kvar under måndagen. Men under tisdagen växlar vädret med något mildare luft.

– Det är fortsatt mulet väder men någon grad mildare, två till fyra minusgrader. I Bergslagen kan det dyka upp lite snöfall framåt förmiddagen, säger Erik Rindeskär, meteorolog på Foreca.

På tisdagskvällen drar ett större nederbördsområde in västerifrån.

– Då blir det betydligt mildare luft. Det kommer börja som snöfall, men under natten mot onsdagen stiger temperaturerna och det kommer övergå till regn, säger Erik Rindeskär.

Regnområdet drar bort under onsdagsmorgonen och följs av klarare väder under dagen. Men redan under onsdagskvällen väntas ett nytt regnområde. Temperaturer uppemot sex plusgrader.

– Det ser också ut att bli rejält blåsigt i samband med det.

Torsdagen och fredagen ser också ut att bjuda på milt väder med plusgrader.

– Snötäcket som vi har kommer nog få en rejäl törn och kanske töa bort. I norr har det väl kommit såpass mycket att det kanske ligger kvar, säger Erik Rindeskär.