Avskedsmiddag för äldre

Laxå Lions club lägger ned sin verksamhet 30 juni i år. Det finns endast 11 aktiva medlemmar och nya har inte gått att rekrytera.

Arbetet inför middagen var intensivt. Redan tidigt söndagmorgon var man igång i Casselgården, ställde fram bord och dukade samt förberedde allt som gick att förbereda innan gästerna anlände. En del äldre hämtades av Lionsmedlemmar, andra fick skjuts av vänner och några åkte färdtjänst.

När alla satte sig till bords för trerätters middag började Mariestads Dragspelsklubb som medverkade med tio man spela. Deras musikval som uppskattades av publiken. Borden var dukade till 105 personer.

Sedan presidenten hälsat välkommen presenterades de Lions som varit med och arbetat under dagen. Kjäll Happstadius, Wivianne Nilsson, Tyrone Linefjord, Rolf Johansson, Bengt Stafström samt Alice Sandström men också Gwen Löfgren och Hjördis Happstadius. Kjäll Happstadius är den ende som varit med alla 52 år sedan starten. Han berättade om Lions verksamhet under åren. Dit hör bland annat insamlingar till Röda Fjädern, Världens barn och katastrofhjälp vid olika tillfällen.

De pengar som man fått in genom försäljning av julfemmor som sedan blev jultior, sommarlotteri, chokladhjul och julmarknad har till största delen använts inom kommunen som till äldremiddagar, sportlovsaktiviteter och skolavslutningar, stipendier till idrottsledare och för idrottsprestationer, kulturstipendier samt bidrag till enskilda personer.

Klubben har också bidragit till dörröppnare på Frivilligcentralen och nu senast till flaggstång som kommer att sättas upp vid Ramundergården. Karin Boberg, tidigare Laxåbo men nu bosatt i Lekeberg framförde tack till Lions för allt arbete som man lagt ner påverksamheten i Laxå. Innan dagen avslutades kom också Maj Spång fram och tackade från närvarande gäster.

På initiativ från Tyrone Linefjord delade kassören Hasso Puls ut gosedjur till polisen som togs emot av Leif Sundström. Lions har vid tidigare tillfällen delat ut gosedjur till ambulansen för tröst till sjuka barn. Man har också satsat på hjärtstartare till Rastpunkt och Bowlinghallen.

Rosor delades ut till Irma Hartman, som hade födelsedag, Disa Ramfeldt äldsta dam och Åke Franzén äldste herre. En ros också till Kjäll Happstadius för all tid och energi han lagt ner under åren. Ulla-Britt Forsberg, Ulla-Britt Larsson, Britt Rosén, Kicki och Johnny Danielsson som varit med och servat under dagen avtackades med blomcheckar.

Alla närvarande gäster fick lotter och sedan blev det dragning med utdelning av vinster som bestod av kaffepaket.