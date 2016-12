Första mellandagsrean i Laxås nya galleria

I den nyöppnade Laxågallerian huserar redan Hamnbutiken, Stars Biljard, Arbetsförmedlingen, ABF och Turistbyrån.

Vännerna Håkan Öbro och Therese Andersson är båda relativt nyinflyttade i Laxå. De driver varsin enskild firma, men delar lokal i Laxågallerian och hjälps åt att hålla öppet i deras gemensamma butik ”Lilla boden för garn och barn”.

Efter att båda haft influensa under julen startade butikens mellandagsrea först 29 december. När NA tittar in på fredagsförmiddagen är det tomt, men under torsdagen har det tittat in en del, berättar Håkan Öbro.

– Jag har alltid velat öppna en garnaffär, säger Håkan Öbro som flyttade till Laxå från Kumla för två år sedan.

Han ville längre ut på landet och föll för Laxå efter att ha spenderat en sommar på en camping i staden.

– I Kumla kände jag inte att det var någon hit att starta en garnaffär eftersom det redan fanns i Kumla, Örebro och Hallsberg. När jag flyttade hit insåg jag att det inte fanns någon garnbutik här. Min kompis hade också eget företag som hon ville starta upp här, så varför inte göra något tillsammans. Det var en skön matchning, barn och garn. Vi hittade den här lokalen 1 oktober och därefter gick allt väldigt fort.

Handlar du själv mycket i Laxå?

– Kan jag få tag i det jag ska köpa gör jag det, det sparar mig både tid och pengar. Det kostar att ta sig till Örebro.

Håkan Örbo uppskattar att entreprenörerna Greger Wintercorn, Mattias Bruus och Tomas Jansson tog initiativet till att starta upp gallerian tidigare i år.

– De två åren jag har bott här har lokalerna bara stått tomma, det var helt dött. Kanske någon julmarknad. Alla tomma byggnader skulle kunna användas till att få besökare att ta sig från motorvägen in i centrum, säger han.

Laxåbon Maj Spång tycker det är väldigt bra att Laxå fått en galleria. Hon uppskattar även att Netto slog upp portarna i november.

– Det är absolut bra för Laxå, förr fanns bara Ica men man måste ha konkurrens, säger hon.

Maj Spång har svårt att ta sig till andra städer för att inhandla det hon behöver, då hon inte har bil.

Har du köpt något i gallerian inför jul eller i mellandagarna?

– Ja, en julklapp till mitt barnbarn i butiken med barnsaker. – Det är toppen att det nu finns en garnbutik, fyller hennes vän i.

Är det någon särskild butik du saknar i Laxå?

– En djuraffär, svarar Maj Spång som själv har två envisa katter.

