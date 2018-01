Polisen fick in anmälan vid 15:08 på söndagen. Inbrottet upptäcktes av anhöriga och ska ha inträffat någon gång under den senaste veckan. Tjuvarna har brutit upp ett sovrumsfönster för att ta sig in i villan.

– Man har rört runt och det är osäkert vad som saknas just nu, säger polisens inre befäl Mats Öhman.

Han uppger att polisen ännu inte varit på platsen.