Stor nöjdhet men höga kostnader i omsorgerna i Laxå kommun

Inför budgetarbetet för social- och omsorgsnämndens verksamheter har kommunen beställt en konsultrapport från företaget Ahlm kompetenstjänst. Rapporten presenterades vid SON:s sammanträde i december. Bakgrunden är det prognosticerade underskott på 2,3 miljoner kronor som verksamheterna står inför.

De frågor som ställdes i rapporten var om äldreomsorgen är rätt finansierad, om förändringar behöver göras för att få bättre effektivitet och vilka åtgärder som skulle kunna genomföras.

Analysen i konsultrapporten visar att det behövs rutiner för cheferna att få överblick över verksamheten.

Styckkostnaden per hemtjänsstimme, hemtjänstkostnad per invånare eller kostnaden per plats i särskilt boende är högre i Laxå än snittet för andra liknande kommuner. Samtidigt är omsorgstagarna enligt undersökningen mer nöjda med omsorgen i kommunen än snittet i andra liknande kommuner eller i riket.

Slutrapporten från konsulten ska behandlas på SON:s sammanträde i februari 2017 och användas i budgetarbetet.