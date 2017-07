Juli bjuder på Juliöppet i Tångeråsa

Söndag 9 juli 13.30 öppnar portarna för årets juliöppet i Tångeråsa för sjunde året i följd. Under invigningen medverkar bland annat kyrkoherde Sonya Wallentin, Alexandra Hoffman och Helena Larsson. Under dagen kommer besökare att bjudas på både sång, dans och musik och lyssna till när kyrkklockorna ringer in årets juliöppet.

För den intresserade finns möjlighet att besöka både bygdegårdsmuseét, skolutställning och den medeltida träkyrkan. Även Cafeét i Tångeråsagården håller öppet för besökare.

Juliöppet håller i år öppet fem dagar i veckan och det kommer att arrangeras en rad olika event att besöka. Under lördagarna är det musik i kyrkan och på Torsdagarna är det barnens dag med olika prova på aktiviteter.