Juryn föll pladask för Rebeccas Floridapaj

På onsdagskvällen var uppdraget att baka en amerikansk paj. Juryn Mischa Billing, Markus Aujalay och Leif Mannerström tog hjälp av en expert på just amerikanska pajer: Erin Eberhardt Chapman.

Rebecca Anderssson självförtroende var på topp när hon fick reda på kvällens utmaning.

– Jag kände mig glad.

De flesta andra tävlingsdeltagare verkade däremot nervösa.

Fjugestatjejen bestämde sig för att göra en Key Lime Pie med passionsfrukt och hallon.

– Och en twist med maräng, förklarade hon när hon avslöjade sin plan.

Pajexperten Erin blev imponerad av både utseende, smak och konsistens – och utsåg Rebecca till kvällens vinnare. Hon fick till och med beröm för namnet hon gav sin skapelse: "The passion is the key".

– Helt otroligt, jag var bäst i dag, jublade Rebecca Andersson.