Har du en tjej som vill spela fotboll? Då är det bråttom att anmäla för nu har alla tjejer födda mellan 2005 - 2010 möjlighet att vid tre tillfällen testa att spela fotboll tillsammans med enbart andra tjejer. Ledarna har meriter från damlandslag.

Fotbollsskolan är ett samarrangemang mellan Mullhyttans IF, Fjugesta IF och Lekebergs IF. Anmälan görs till Mikael Strömberg på [email protected] senast 22 april.

Fotbollskola på lek och allvar