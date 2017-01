Äventyr i Alaska värmer i vintermörker

I somras, 50 år efter Per och Christophers fars äventyr på Yokonfloden i Alaska, gjordes det om av en ny generation. Liksom då blev det mycket bilder och film från flodfärden.

Lennart, Söderlund, skollärare i Löa, reste 1966 tillsammans med filmarna Inger och Lars Åby med kanadensare på Yukonfloden. Det resulterade i bland annat sex stycken halvtimmesprogram i TV 1967.

I somras blev det av för bröderna att göra verklighet av en dröm att resa i "fädrens spår". Det gjorde de tillsammans med Löa-kamraterna Mikael Karlsson och Mats Aronsson. Den första juni bar det av från Löa.

Nu har de minst 6000 stillbilder plus film att ta hand om. Målet är att få ihop en ny film och att lyckas intressera tv för den.

– Det är många som besöker Yokonfloden, men vi har ett unikt material som ingen annan har. Vi har tillgång till den gamla filmen som vi kan mixa nytt material med, säger Per Söderlund.

Efter nyårshelgen såg det äntligen ut att gå att få ihop gänget för en sittning med NA, men Mikael Karlsson kunde inte komma. Vattnet i huset hade frusit. Det var minus 24 grader kallt denna kväll i Löa. Det blev ändå mycket berättande och visande.

Lars Åbys film gick på en skärm. Materialet från i somras på en annan skärm och jämföra var intressant. Märkligt lite hade hänt på 50 år på vissa ställen. Rester från guldruschens dagar gick att jämföra på detaljnivå. Visst hade däcksplankorna på däcket på den för länge sedan strandade och upplagda båten ruttnat ytterligare, men inte så mycket som man kan förvänta sig på ett halvsekel.

– Det var en stor känsla att kunna känna igen sig och tänka att exakt här gick pappa för 50 år sedan, säger Christopher Söderlund.

– Vare sig bilder eller berättelser kan beskriva hur storslaget och vackert det är på många ställen efter floden, säger Per.

Råkade ni ut för några missöden?

– Inga allvarliga. Per fick en trädgren över näsan som slog upp ett sår och solbrände sig ordentligt. Jag trillade i vattnet när jag skulle rätta till lasten i kanadensaren som låg snett vid ett tillfälle, säger Christopher Söderlund. Då försvann kartorna som låg lagrade i hans telefon.

Redan på väg till startpunkten i Carcross så de den första björnen, men ingen blev obehagligt närgången.

– Vi såg 13 björnar totalt, varav åtta grizzly. 26 älgar, ett lodjur, två piggsvin och en utter. En björn tog en lax bara några meter ifrån oss. I vissa sidoflöden var det så mycket lax att man kände dem med paddeln, säger Mats Aronsson. Djuren reagerade som vilda djur ska göra om de inte provoceras. De låter tvåbenta besökare vara och studsaren som fanns med på resan behövde aldrig användas.

I somras inför resan var ett frågetecken hur de fyra skulle klara av de psykologiska grynnorna. De hade kommit överens om att prata om saker som störde så att de inte växte sig för stora.

– Det var bara efter att jag ramlat i som jag fick säga till Per att sluta tråka mig. Blöt, kall och trött, kände jag att om han inte slutade skulle jag inte orka hålla humöret i schack, säger Christopher Söderlund.

Floden var en gång pulsådern för guldruschen. Guldindustrin är fortfarande omfattande, men idag är turism den mest synliga näringen. Ut mot Berings hav ligger fiskindustrier. I staden Dawson finns idag cirka 1200 personer. En gång var det 80000. En av de största städerna i Nordamerika på den tiden.

Arbetstillfällen växer inte på träd.

– Det tråkigaste på resan var att se hur ekimåerna "the natives" far illa av sprit och alkoholism. Vi träffade en nykter alkoholist som sa att den enda räddningen för hans folk är att alkohol förbjuds, säger Per Söderlund.

Löaexpeditionen hade räknat med att vara borta i nästan tre månader men kom hem efter två. De första 80 milen upplevde de som sega.

– Sedan svischade det bara till. Det är svårt att planera en så här lång resa. Vi orkade mer än vi trott och tog egentligen bara en enda vilodag. Den längsta etappen paddlade vi 19 timmar i sträck. Det var för att komma över en sjö, säger Per Söderlund. Totalt blev det 50 dagars paddling.

Fotnot: För den som själv vill gå in och botanisera i expeditionens material så finns mycket att hitta på gruppens facebooksida: www.facebook.com/expeditionyukon2016

Yukonfloden

Yukonfloden sträcker sig cirka 370 mil genom nordvästra Nordamerika. Över hälften hela längden går genom den amerikanska delstaten Alaska, och den största delen av återstoden ligger i det kanadensiska territoriet Yukon, en liten del rinner även genom British Columbia.

Youkonfloden rinner ut i Berings hav och var en av de viktigaste transportlederna under guldruschen i Klondike mellan 1896 och 1903. Floden trafikerades av flodbåtar fram till 1950-talet, då Klondike Highway färdigställdes.

Floden har blivit kraftigt förorenad av guldutvinning, militära installationer och dumpning. Yukon River Inter-Tribal Watershed Council kämpar för att åter göra flodens vatten rent.