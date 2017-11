Bergslagens egen bastubalett ”Man kan dansa" kommer nu till Lindesberg

Det är föreningen Fröjdans som förra året startade dansprojektet som skulle lära män i Bergslagen att dansa. Som inspiration till satsningen stod bland annat SVT:s Bastubaletten där män lärde sig att just dansa.

Projektets syfte var att öka integrationen mellan olika grupper i samhället som olika samhällsklasser, yrkesgrupper, nationaliteter och åldrar. Projektet skulle också bidra till reflektioner kring rådande manlighetsnormer samt bidraga till en utvidgad bild om vad manlighet kan vara och hur det är att vara man i arbetarkommunerna i Bergslagen.

Dansprojektet startade upp med stöd från bland annat Postkodlotteriets kulturstiftelse. Ett flertal dansföreställningar gavs. Och den 11 november är det dags för en föreställning igen, nu i Lindesberg.

”Deltagarna har slängt sig in i alla övningar med stort intresse, nyfikenhet och framför allt mod. Arbetet har kantats av svett, tårar, skratt och förvåning över att all den där dansen finns och fanns i var och en. Taket har varit väldigt högt och klimatet tillåtande men den starkaste upplevelsen har varit all den skönhet uttryckt i rörelse som vi tillsammans har skapat.” berättar Ivve Martinez, koreograf, i ett pressmeddelande.

Medverkande i föreställningen "Man kan dansa":

Dansare: Abdullahi Muhsin Sharif, Alf Wikström, Helena Falknäs, Jenny Eknor, Per Johansson, Rainer Hickisch, Sven Brekhof Eriksson, William Grönlund. Koreograf: Ivve Martinez. Musiker/Musik/Ljud/Ljus: Kalle Edin, Gustaf Nygren.

När? Lördag 11 november klockan 17.

Var? Kulturum, Lindeskolan, Lindesberg.

Biljett: Förköp Lindesbergs stadsbibliotek eller vid entré.

Arrangör: Kulturenheten, Tillväxtförvaltningen, Lindesbergs kommun.