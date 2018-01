Hovrätten sänker straffet för man som höll familj inlåst under två skräckdygn

Under närmare två dygn i början på juli höll mannen sin familj fången i deras bostad i den norra länsdelen. Upprinnelsen var att mannen upptäckt att kvinnan laddat ner Facebook på sin mobil, och att han ville se de konversationer hon haft på messenger. Örebro tingsrätt konstaterade att misshandeln av frun "har varit mycket långdragen och har emellanåt innehållit tortyrliknande inslag". Bland annat ska hon ha hotats med en kniv och fått huvudet nedsänkt i toalettstolen.

► Fängelse för man som höll familj fången under två skräckdygn: "Tortyrliknande inslag"

I hovrätten döms mannen fortfarande för grov misshandel, grovt olaga hot och misshandel. Däremot bedöms det olaga frihetsberövandet som mindre grovt.

Hovrätten motiverar sin bedömning med att även om mannen vid flera tillfällen låste in kvinnan och sig själv i badrummet var det snarare som ett led i misshandeln än ett människorov. Att kvinnans skador gjort det svårt för henne att röra sig ändrar inte heller den juridiska brottsrubriceringen. Att barnen inte fått lämna övervåningen eller huset under tiden misshandeln pågick och det handlar om flera timmar, så handlar det ändå om barnen eget hem, vilket gör just det brottet mindre allvarligt, menar hovrätten.

Påföljden sänks därför från tre och ett halvt års fängelse till två och ett halvt år. Den summa som mannen ska betala i skadestånd till barnen har också sänkts av hovrätten.

Sammantaget bedöms ändå mannens brott som allvarligt, eftersom det handlar om grov misshandel som varit utdraget i tid och att det grova olaga hotet har varit särskilt hänsynslöst. Rent fysiskt har skadorna ändå blivit begränsade och frihetsberövandet kortvarigt. Hovrätten väger också in att det funnits ett hedersmotiv och ett syfte att skada barnens trygghet och tillit till sin mamma, liksom att mannen utnyttjat kvinnans skyddslösa ställning. Därför anser hovrätten att straffvärdet är högt, men lägre än Örebro tingsrätts bedömning.

Hovrätten beslutade också att mannen ska fortsätta att sitta häktad fram tills fängelsestraffet verkställs, eftersom det finns risk för fortsatt brottslighet.

Inte heller hovrätten dömer till utvisning. Det handlar dels om att mannen har barn i Sverige, och att Migrationsverket bedömer att det inte går att verkställa en utvisning till det land han kommer från.

► Åtal: Man höll sin familj fången under två skräckdygn: "Jag kände själen gå ur kroppen"