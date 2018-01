Idol-Chris gör entré på Svensktoppen

Chris Kläffords plan efter vinsten i Idol 2017 har varit att hålla sig kvar i rampljuset. Och det verkar fungera.

Han tar sig in på Svensktoppen med vinnarlåten som han framförde i Idol, ”Treading Water”. Chris intåg på listan gör att Weeping Willows låt ”Let Christmas be the reason” får lämna listan.

