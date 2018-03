Så gick det för Martin i Mello-finalen – åttonde plats

Under lördagskvällen avgjordes det vem som får representera Sverige vid Eurovision Song Contest i Lissabon. I ett gediget startfält fick allas vår Martin Almgren se sig besegrad.

Missa inte vår live-sändning direkt från greenroom med start ca 22:15!

Storfavoriten Benjamin Ingrosso höll för trycket och stod till slut som segrare i Melodifestivalen. I maj representerar han Sverige i Eurovision Song Contest.

Redan under den första deltävlingen i Karlstad var Benjamin Ingrosso favorittippad och tillsammans med John Lundvik tog han sig direkt till final.

Det hade varit helt sjukt om jag gick och vann, jag hade nog inte kunnat förstå det

Det här är andra året i rad som Benjamin Ingrosso tävlar i Melodifestivalen. Gemensamt för hans båda bidrag – Good lovin och Dance you off – är att båda låtarna handlar om olycklig kärlek efter uppbrottet med flickvännen.

Eurovision en väldigt bra grej att kunna synas i

Trots att han länge har haft folkets stöd, ville han in i det sista inte ta ut någonting i förskott.

– Det hade varit helt sjukt om jag gick och vann, jag hade nog inte kunnat förstå det, sade han i början av finalveckan.

Benjamin Ingrosso har tidigare berättat att drömmen är att nå ut med sin musik till hela världen.

– Eurovision en väldigt bra grej att kunna synas i, man får visa sitt artisteri för hela jävla Europa, det är stört.

Dance you off föll också de internationella jurygrupperna i smaken som gav Ingrosso totalt 114 poäng, efter totalt sex tolvor, bland annat från Albanien, Cypern och Australien.

Hallå förlåt, men jag hör inte någonting

Tidigare under kvällen fick Renaida sjunga om sin låt "All the feels", efter att hon haft problem med medhörningen.

– Hallå förlåt, men jag hör inte någonting, ropade hon mitt under sitt framträdande av "All the feels".

Programledaren David Lindgren meddelade – sent i programmet – att Renaida skulle få sjunga sin låt igen, efter det ordinarie startfältet.

Totalt fick SVT in 13 993 975 röster – ett rekord. Därmed gick 1 961 602 kronor till Radiohjälpen.

Hans Larson/TT

Sofia Sundström/TT