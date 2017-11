Tema världsstjärnor i Idol – här är nostalgilåten Chris sjunger på fredag

Det drar i hop sig till final i Idol. Nu återstår bara fem tävlande som alla kämpar för att bli Sveriges nästa idol. En av dem är Chris Kläfford.

På fredag sjunger idolerna både nutida hits och gamla nostalgilåtar. För Chris innebär det att han kommer sjunga "Without you” av Avicii och rockballaden ”I don’t wanna miss a thing” av Aerosmith.

Förra veckan hyllades Chris Kläfford för sitt framförande av låten Resolution. Det var en comeback. Veckan innan fick han tuff kritik av Nikki Amini i juryn.

Här kan du höra originallåtarna:

Hela listan – det sjunger idolerna på fredag

► Hanna Ferm

Nutid: ”Born this way” (Lady Gaga)

Nostalgi: ”I wanna dance with somebody” (Whitney Houston

► Jemima Hicintuka

Nutid: ”Lush Life” (Zara Larsson)

Nostalgi: ”Whats Love got to do with it” (Tina Turner)

► Chris Kläfford

Nutid: ”Without you” (Avicii)

Nostalgi: ”I don’t wanna miss a thing” (Aerosmith)

► Kevin Klein

Nutid: ”Love me like you do” (Ellie Goulding)

Nostalgi: ”I want it that way” (Backstreet Boys)

► Gabriel Cancela

Nutid: ”Locked out of heaven” (Bruno Mars)

Nostalgi: ”Freedom” (George Michael)

