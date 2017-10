Tolkar legendarens hitlåt – här är låten Chris sjunger på fredag

Chris har hyllats av Idoljuryn – vecka efter vecka. Och förra fredagen fick blev Chris Kläfford och hans duettparner juryns favoriter bland de tävlande.

Nu återstår sju tävlande som denna vecka ska framföra tidlösa hits. Chris Kläfford har valt att sjunga "Fly me to the moon", som bland annat spelats in av Frank Sinatra.

Här kan du höra Frank Sinatras version från 1964:

Låten skrevs av Bart Howard och spelades in för första gången 1954.

Hela listan – det sjunger Idolerna på fredag

► Joakim Jakobsson:”It’s not unusual” - Tom Jones

► Hanna Ferm:”River deep mountain high” - Tina Turner

► Jemima Hicintuka:”Fever” - Peggy Lee

► Chris Kläfford:”Fly me to the moon” - Frank Sinatra

► Kevin Klein:”When a man loves a woman” - Percy Sledge

► Noah Gerstenfeld:”Suspicious minds” - Elvis

► Gabriel Cancela:”A change is gonna come” - Sam Cooke

Allt om Chris Kläffords Idoläventyr

► Chris vidare i Idol – sjöng hyllad duett tillsammans med Kevin – blev juryns favoriter

► Chris mysiga framträdande gick hem: "Allt jag vill är att luta huvudet mot din axel"

► Idol-Chris hyllade sambon med Kent-låt: "En hyllning till att du vill vara med mig"

► Chris vidare i Idol – juryn tagen efter framträdandet: "Det här är världsklass!"

[+] Idol-febern allt intensivare – nu är Chris-pralinen här: "Omedelbar succé"

[+] Meddelandet till Idol-Chris tittarna inte fick se: "Var inställd på att jag skulle åka ut"

[+] Stor intervju med Idol-Chris – därför får han en klump i magen: "Vad som helst kan hända"

[+] Därför är Lindesberg Sveriges hetaste Idol-stad – vi hittade svaren

[+] Idol-Chris drömmer om att leva på musiken: ”Jag skulle bli förevigt lycklig om jag kunde göra det”

[+] Dirawis tårar i första mötet med Idolerna: "Hjärtskärande – väldigt känslosamt"

[+] Första fredagsfinalen – så laddar Idol-juryn: "Tävling – kan inte snooza"