Nattens nyheter: Brand i plastmaskin – och en gripen misstänkt för att satt eld på parkerad bil

Lokalt:

Räddningstjänst och polis larmades till bilbrand på Lars Wivallius väg i Örebro. Efter spaningsarbete kunde en man i 40-årsåldern gripas misstänkt för att ha anlagt branden

En plastmaskin brann i en industribyggnad tillhörande Jihå Plast på Häsängsvägen i Karlskoga sent på söndagskvällen.

För Plus-kunder:

► Krönika: "Har du swish?"

► Boende i Stjärnhusen om kioskbranden: "Bedrövligt – här försöker vi ha ett levande centrum"

► "Helige Hagges" sista kamp: "Jag är nog en sån som det syns på att jag alltid gör mitt yttersta"

Väder:

Vädret klarnar upp. På dagen soligt och en temperatur omkring 5-7 grader.

Karta: Så är läget på vägarna

Internationellt:

Minst 26 döda efter masskjutning i Texas. Skytten gick in under under söndagsgudstjänsten i en kyrka utanför San Antonio och började skjuta. Enligt lokala medier har 26 personer dödats och 30 skadats.

Sport:

[+] Maic Sema om turerna som ledde till att han lämnar ÖSK: "De ville inte ge mig för lång betänketid"

Tipsa oss:

Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med oss på redaktionen? Tipsa oss här, skicka sms/mms till 72019 (inled meddelandet med NA TIPS) eller mejla [email protected]

Följ oss på sociala medier:

Facebook: NA

Instagram: @nerikesallehanda