Nattens nyheter: Två misstänkta rattfyllerister stoppades av polisen

Lokalt:

Två män misstänks för drograttfylleri efter att ha stoppats av polisen under natten. Den ene en man i 18-årsåldern och den andre en man i 35-årsåldern.

För Plus-kunder:

► Kvinna omkom efter allvarlig ridolycka i länet: ”Det gick så fort”

► Klassiska bokhandeln i konkurs efter drygt 80 år i Örebro: "Många har hört av sig och är jätteledsna"

► Klart: Här ska tv spela in årets Sommar med Ernst

Väder:

Regn passerar området under förmiddagen och 4-7 plusgrader väntas under dagen, vid sol uppåt 10 grader. Under kvällen kommer skurar in från sydväst.

Karta: Så är läget på vägarna

Dagens pollenrapport

Sport:

Rynninge värvar från Åland: ”Perfekt tillfälle att vidga mina vyer”

[+] Föll inför storpublik – nu är Örebro Volley illa ute: ”Har för stor respekt”

Tipsa oss:

Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med oss på redaktionen? Tipsa oss här, skicka sms/mms till 72023 (inled meddelandet med NA) eller mejla [email protected].

Följ oss på sociala medier:

Facebook: NA

Instagram: @nerikesallehanda