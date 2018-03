Dags att byta grejer – och bidra till föreningslivet

Bytardagen i Nora drivs av ett hundratal frivilligarbetare. Tillsammans tar de emot knappt 20 000 inlämnade artiklar, i form av cyklar, skor, leksaker och kläder i alla storlekar. Den som vill sälja något betalar en eller tio kronor per sak vid inlämning. Dessa pengar blir den behållning som bytardagsgruppen får in under helgen och som efteråt delas ut till Noraföreningar med ungdomsverksamhet som ansökt om pengar för att exempelvis åka på läger eller liknande.

– Förra året hade vi rekordmånga ansökningar från föreningar som ville ha bidrag. Vi delade ut hela 55 000 kronor, om man räknar ihop överskottet från både vårens och höstens bytardagar, säger Barbro Göthberg som är kassör i Bytardagsgruppen.

Allt som lämnas in till försäljning ska självklart vara helt och rent. Bytardagsgruppen uppmanar också säljarna att i förväg sätta ihop exempelvis skor, skridskor och annat som ska säljas tillsammans. Dessutom påminns både säljare och köpare om att ta med kontanter och så jämna pengar som möjligt, då betalning inte kan ske med vare sig kort eller swish.

I år ligger bytardagen på Karlsängskolan en helg tidigare än den brukar. Detta eftersom påsken infaller sista helgen i mars i år. Inlämning till bytardagen sker fredag 23 mars 17-19, försäljning lördag 24 mars 10-13.

Bytardagsgruppen har en hemsida med information till dem som vill lämna in saker till försäljning, dem som vill vara med och jobba eller dem som vill söka pengar till sin förening: https://bytardagarna.wordpress.com/