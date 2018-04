Lunchorgel blir det i Nora kyrka på onsdag den 18 april klockan 12.12 med Marie J:son Lindh Nordenmalm.

– Vid konserten framförs Greensleeves, I den stora sorgens famn av Gärdestad, Lake District och Choral ur Europasviten samt Sommarpsalm av Björn J:son Lindh, Aldrig ur Kristina från Duvemåla, Beethovens lovång, Visa från Utanmyra, Trumpet voluntary, Cantilena, Koppången och You raise me up, berättar Marie.

Kaffe och smörgås serveras och kollekt tas upp till konsertverksamheten i Nora kyrka.