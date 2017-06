Nora tvåa i länet på ekologiska inköp

Nora kommun har köpte in 33 procent ekologiska livsmedel under 2016. Det framgår av ett pressmeddelande på kommunens hemsida. Med det resultatet kvalar Nora kommun in som nummer två i länet och är bland de drygt hundra kommuner som handlar minst 30 procent ekologiska livsmedel. Det är det mål som regeringen satt upp för den nationella nationella livsmedelsstrategin. 33 procent ekolivsmedel är också genomsnittet i landet, skriver kommunen. För detta har Nora kommun fått ett diplom från Ekomatsligan.

– Det är jätteroligt att köken i Nora kommun har kommit så långt när det gäller ekologiska råvaror och vi satsar även på att köpa närproducerade råvaror för att få en låg klimatpåverkan, säger Nora kommuns kostchef Sabina Elisson på kommunens hemsida.

Fram till år 2030 finns ett nationellt inriktningsmål om 60 procent ekologisk mat.

Ägg, kött mjölk och mejeriprodukter hör till den mat som köps mest som ekologisk, men också hel- och halvfabrikat, skriver kommunen.