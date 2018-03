Nu startar arrangemanget Lunchorgel i Nora

Nu börjar arrangemanget Lunchorgel med orgel-önskemål igen i Nora kyrka. Detta sker med start onsdag 14 mars klockan 12.12.

Vid konserten framför kyrkomusiker Marie J:son Lindh Nordenmalm prolog och tema ur filmen Änglagård, Wishing you were here ur musikalen The Phantom of the Opera, Det lyser en stjärna, Air, Te Deum, Tears in heaven, Tröstevisa, Bridge over troubled water, Så skimrande var aldrig havet, Min plats på jorden och Toccata av Wagner.

– Kaffe och smörgås serveras. Det är fri entré och kollekt tas upp till konsertverksamheten i Nora kyrka, berättar Marie J:son Lindh Nordenmalm.