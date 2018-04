Ny Karlsängskola klubbad för 360 miljoner – ”Då mina vänner har vi fattat ett historiskt beslut”

Ett klubbslag. Värt 360 miljoner kronor. Efter att ha vandrat genom kommunens alla kvarnar tog nu kommunfullmäktige det slutgiltiga beslutet, att bygga en ny Karlsängskola.

– Då mina vänner, har fattat ett historisk beslut, säger Ulf Carlsson (S), fullmäktiges ordförande efter att han hade slagit klubban i bordet, och spontana applåder utbröt på sina håll bland politikerna.

Men beslutet skedde förstås inte utan en lång debatt, ett par timmar. Den omfattande allt från kostnaderna till vad som skulle ingå eller inte ingå i summan och flera andra frågor. Håkan Kangert (M) lyfte flera obesvarade frågor, däribland att det finns skyddsrum under nuvarande Karlsängsskolan. Och huruvida kommunen får riva dem och är tvungen att bygga nya skyddsrum, är en fråga som MSB (Myndigheten för samhällskydd och beredskap) måste avgöra, förklarar Sofie Semstrand (C) som på tio minuter hade tagit reda på det.

Håkan Kangert efterlyste också en plan B, så att kommunen inte plötsligt står där utan pengar 2020 och inte har råd att bygga klart skolan.

Jan Larsson (MP) vill att skolan ska byggas i trä. Det är en hjärtefråga för Miljöpartiet förklarar han.

Nora är en trästad så självklart måste vi bygga skolan av trä

– Vi är kolossalt angelägna om att skolan byggs i trä. Det är fler och fler skolor runt om landet som byggs i trä. Jag är helt övertygad om att det inte blir dyrare om vi bestämmer oss för det från början. Driftkostnaderna kommer att vara betydligt lägre. Nora är en trästad så självklart måste vi bygga skolan av trä så långt det är möjligt, säger han.

Det fick han gehör för av flera andra partier. Sofie Semstrand (C) föreslog att skriva in i beslutet att bygga i ett material som andas och släpper igenom fukten istället för att stänga in den, i praktiken brukar det betyda trä.

Så blev det också, liksom att Pia-Maria Johansson (LPO) fick gehör för sitt tillägg att skolan skulle byggas så att den smälter in i trästaden Nora.

Den nuvarande Karlsängskolan byggdes för 50 år sedan och invigdes 20 januari 1968. Då hade det gått tio år från beslutet 1958 till själva invigningen. Skolan kostade på den tiden 11 miljoner att bygga och då ingick idrottshuset.

Det känns underbart och spännande

Klockan 21.28 slog Ulf Carlsson klubban i bordet och Nora kommuns största beslut någonsin var ett faktum.

– Det känns underbart och spännande, kul, det är jättebra för alla kommuninvånare. Man blir stolt, säger han.

Beslutet i korthet:

► att en ny högstadieskola ska uppföras genom nybyggnation. ► att Nora Fastigheter AB får i uppdrag att genomföra projektet.

► att investeringsutrymmet är max 360 miljoner kronor.

► att skolan byggs med en konstruktion som gör att fukten kan vandra i konstruktionen.

► att skolan ska smälta in i trästaden Nora.

