Rena Äventyret när Noras första friförskola invigdes

– Stans bästa förskola! De har ett bra tänk, till exempel mycket utflykter, och hittar på roliga saker med barnen.

Det tycker Berit Ohlzon, en av alla besökarna.

En historisk dag såklart. Förskolan Äventyret som Solberga nu öppnar 3 januari är den första privata förskolan som startar i Nora. Den senaste tiden har det varit full fart på ombyggnation, inredning, ställa i ordning. På onsdagens invigning kom det mängder med besökare.

– Vi köpte in 300 bullar och de börjar ta slut, berättar Peter Gräsberg, verksamhetschef på den nya förskolan.

– Över förväntan, kul med så många, och inte bara barnfamiljer utan också andra Norabor som vill veta hur det ser ut nu, det är jätteroligt, säger förskolechefen Anna Almlöf som tillsammans med vd Maria-Pia Karlsson driver Solberga förskolor.

Däribland far och son handlarna Jan-Erik och Stefan Persson, som drev butiken Ica-punkten här i lokalen.

– Men jag hittar inte kassan, skojar Jan-Erik.

Det har blivit jättefint tycker de. Ett stort runt rörelserum i mitten med många andra rum med olika teman runt omkring.

Redan nu har förskolan 30 barn inskrivna, de kommer att skolas in undan för undan under till april. Fler är på gång, och än finns platser kvar. Det är bara att gå in på hemsidan och anmäla sitt intresse, förklarar Anna. Ett par av de föräldrar som valt Äventyret till sina barn Kevin och Levi är Cecilia Järnkvist och Mikael Stenquist.

– Det är spännande lokaler, roliga former, jag tror det blir toppen. Det känns som ett annat tänk än på kommunala förskolor, liksom mer på barnen än på budgeten. Och vi bor på Haga så vi kan ju gå hit, förklarar Cecilia.

Detsamma tycker Lydia Gutsmann med sonen Elliot Olsson som kommer att börja här 9 januari.

– Jag tycker det är ett fantastiskt koncept, utflykter med cyklar och buss, att blöjor ingår, det är så mycket på köpet. Och maten kommer från Borns friskola, den är fantastisk, säger hon.

Eva Stenquist är en av de nyanställda.

– Jag är husmor, jag gör frukost och mellis och hämtar maten från Borns friskola. Sen hjälper jag till med lite allt möjligt som behövs, berättar hon.

Annika Staberyd är också en av de som kommer att börja jobba här som förskollärare. Det känns bra tycker hon.

– Det ska bli jättespännande. Jag har jobbat i Örebro tidigare, kommunalt, så att börja jobba inom det privata ser jag fram emot, säger hon.

Solberga startade en förskola i Lindesberg för två år sedan, nu Nora och under hösten 2017 en förskola i Lanna.

