Nu ska musikkarusellen svepa fram över länet

Livekarusellen, tidigare känd som Rockkarusellen, är en sorts talangjakt för oetablerade band och artister i Studiefrämjandets regi. Numera finns också en egen "karusell" för dans, Danskarusellen. Startskottet för distriktet Värmland/Örebro äger rum på lördag 20 januari, med en heldagsfestival för samtliga deltagare i Ungdomens Hus i Karlstad. Innan distriktsfestivalen på Kulturhuset i Örebro den 7 april är bidragen ute på turné, där alla medverkande gör två framträdanden var.

Totalt handlar det om 225 deltagare från 20 olika orter i de två länen uppdelat på 44 musikartister och nio dansgrupper. Yngsta deltagaren 13 år och den äldsta 68 år. Mycket fokus har lagts på att få till en bredd när det gäller både genrer, orter och åldrar på de medverkande, förklarar Ia Öberg, ansvarig på Studiefrämjandet. "Med alltifrån R'n'B från Sysslebäck till Indiepop och metal från Örebro är jag oerhört peppad på att dra igång årets säsong, för att visa vilken bredd vi har inom vår verksamhet", säger hon i ett pressmeddelande.

Banden från Örebro län är enligt hemsidan Empathy of Fear, Filip Burman, Generation Loud, Hant3r, Monedula, nisse p., Pinto Grey, Praise the Sun, Reza, Teliastar, Those Without och Surfing the Orbit (Tybble). Från Vedevåg kommer Rezzie, från Kumla Past Panic och från Karlskoga deltar Get the Virus och Shadow Embrace. Tropical Mix från Mellringe deltar i Danskarusellen.

Livekarusellen respektive Danskarusellen beskrivs som en möjlighet för artister och dansare och grupper att utvecklas, knyta nya kontakter, utveckla sin scenpersonlighet och närvaro och få feedback från branschfolk. Distrikten bidrar också med artister till en gemensam riksfinal. Unikt för Örebro och Värmland är däremot Puttes val, som innebär en festivalspelning på Putte i Parken för någon av akterna, oavsett hur det går i Livekarusellen.

Läs mer om Livekarusellen här (extern länk)

Turnéstopp i Örebro län:

2/2 kl 19 Tunet, Degerfors

16/2 kl 19 Sjöängen, Askersund

24/2 kl 19 Musikhuset, Fjugesta

2/3 kl 19 Kulturhuset, B-salen, Örebro

3/3 kl 19 Kulturhuset, B-salen, Örebro

17/3 kl 19 Hillstreet, Lindesberg

24/3 kl 19 Kvarnkällaren, Kumla