Anders Nilsson: Nu inför vi Plus och tar betalt på na.se

Bra journalistik kostar pengar. Därför har vi börjat ta betalt för våra nyheter på na.se. Från och med i onsdags har vi infört Plus. Våra egna artiklar, tv-inslag och reportage, som är märkta med ett vitt plus på na.se, kräver ett abonnemang och en inloggning föratt kunna ses eller läsas. Allmänt kända nyheter går fortfarande att läsa utan kostnad.

NA är inte först med att börja ta betalt för digitala nyheter. I Mittmedia-koncernen, där NA ingår, har alla övriga 27 mediehus gått över till Plus under hösten och vintern. I Sverige har många mediehus också infört betallösningar. Aftonbladet har sitt eget Plus, Svenska Dagbladet och DN började ta betalt för flera år sedan.

Egentligen är det självklart. Vi kan inte ha en nyhetsservice dygnet runt, sju dagar i veckan, året runt som är gratis. Nu ser vi att allt fler är beredda att betala för digitala nyheter. Därför inför vi Plus.

För alla som prenumererar på NA innebär det här att de får mer för pengarna. Förutom papperstidningen och e-tidningen så kommer alla prenumeranter också ha fri tillgång till allt som publiceras på na.se. Prenumerationen får alltså ett större värde med den här förändringen. Det enda du behöver göra är att aktivera ditt digitala konto om du inte redan har gjort det.

Så aktiverar du ditt konto.

För att göra erbjudandet ännu lite bättre inför vi e-tidning alla dagar året runt från och med nu. Det innebär att det kommer att gå att läsa en blädderbar tidning på läsplattan, datorn eller mobilen även på röda dagar då det inte kommer någon papperstidning i brevlådorna. Alla som prenumererar på NA har tillgång till tidningar på röda dagar. Premiären för detta blir på långfredagen i påsk.

För den som bara vill läsa alla nyheter på na.se går det bra att teckna ett Plusabonnemang. Klicka på en plusmärkt artikel så får du ett erbjudande att prova på att läsa alla nyheter på na.se under en månad.

Så får du tillgång till Plus på NA.se – prova för endast 1 krona

I samband med att vi inför Plus utvecklar vi våra förmåner för våra prenumeranter. NA-kortet kommer att ersättas med läsarshoppen. Vi kommer att erbjuda alla som är prenumeranter rabatter i butiker, billigare biljetter till nöjes- och sportevenemang eller erbjudanden på resor. Dels i annonser i tidningen, dels på läsarshoppen.se.

Varför är det då så viktigt med lokala nyheter? Jo, genom att abonnera på NA i någon form så kan du hänga med i nyhetsflödet och vara uppdaterad på vad som händer i Örebro och länet. Som prenumerant bidrar du också till att vi kan göra bra journalistik nära dig dygnet runt. En av våra viktigaste uppgifter är att lyfta det som är bra i samhället och avslöja det som är dåligt. Genom att granska makten och det som inte fungerar i samhället kan vi få till en förändring. Vi gör skillnad helt enkelt och bidrar till att samhället utvecklas. Att Örebro och länet blir en bättre plats att leva och bo i.