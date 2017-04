Anders Nilsson: Så valde läsarna media efter terrordådet

När terrorattentatet inträffade i Stockholm vände sig svenska folket främst till de traditionella medierna för att få information. Det visar en undersökning som Sveriges television gjort tillsammans med företaget Novus. Ytterst få använde så kallade alternativa medier för att få reda på vad som hänt. Det här visar än en gång att människor främst söker information bland etablerade medier med hög trovärdighet när en stor nyhetshändelse och krissituation inträffar.

Fredag den 7 april kommer vara en dag som de flesta kommer att komma ihåg. Precis som vid andra stora nyhetshändelser som inträffat i Sverige och världen. Många vet var de befann sig, vad de gjorde och framförallt hur de fick reda på att ett terrordåd inträffat.

Undersökningen visar att 28 procent fick veta nyheten via mediehusens nyhetssajter. 19 procent hörde den på radion och 8 procent såg den på tv. De flesta, 32 procent, fick nyheten via en vän eller familjen. Bara 6 procent läste om attacken på Facebook.

Det kanske inte är så anmärkningsvärt att de flesta får veta en stor nyhet via de traditionella medierna. Inte minst då många abonnerar på meddelandetjänster så att de får nyheter direkt via ett pling i mobilen. 15 procent uppger också att de fick nyheten via en pushnotis, ett meddelande, i mobilen.

Men det som är intressant i undersökningen är att de traditionella medierna också dominerar när människor sökte mer information och kunskap om attacken. Här är Sveriges television och TV4 samt Sveriges radio absolut störst. Men även kvällstidningarnas och morgontidningarnas sajter, däribland na.se, var källa för mer information för en majoritet av svenska folket.

Det här är extra viktigt i tider där det förekommer fejkade nyheter, inte minst på alternativa medier. De traditionella medieföretagen lägger stor vikt vid faktakontroll och källkritik. Just för att du som nyhetskonsument ska kunna lita på vad vi publicerar.

Vid terrorattacken förekom till en början en rad oriktiga uppgifter, bland annat om skottlossningar på olika platser i Stockholm. Det förekom också påståenden om att ”massor var döda” och att det var ”flera organiserade attacker samtidigt”. Inget av dessa påståenden var sanna. På sociala medier gick det efter en tid också att se manipulerade bilder och läsa fejkade uttalanden. Allt för att underblåsa rasism och försvaga den svenska demokratin.

På NA var vi noga med att bara publicera det som var bekräftat av polisen eller andra myndigheter. I en krissituation är rätt information oerhört viktigt. Där har de traditionella medierna ett stort ansvar. Inte minst då undersökningen visar att de flesta vänder sig till tv, radio och tidningar för att få veta mer. Det visar på ett stort förtroende.

Det tackar vi för.