Årets Live at Heart blir rekordstort – här är alla artister som spelar

Bland dessa nämns bland annat The Vanjas som spelade på Rosengrens skafferi förra året. Då ringlade sig kön lång utanför inför spelningen.

”The Vanjas kommer till Örebro igen”, säger en glad Lars-Göran Rosén, musikansvarig för Live at Heart i ett pressmeddelande.

Enmansbandet Vurro från Spanien lyfts också fram av arrangören.

”Med två orglar, ett trumset och sång genom ett kranium så bjuder Vurro på något väldigt speciellt”, säger Lars-Göran Rosén.

Totalt 216 akter innebär den största uppställningen någonsin i Live at Heart.

”Jag är väldigt nöjd med årets program. Det finns en imponerande mängd talang och kvalitet bland alla de akter som sökt till årets festival, och jag är väldigt glad över att det internationella intresset bland musiker att komma till Örebro är så stort”, säger Lars-Göran Rosén.

Festivalen pågår mellan den 30 augusti och 2 september.

Lista: Fullständigt bandsläpp

¡Metro!

Af Scherp

Alex Shield & Charla K

Anja Erika

Annabell

Annelie

Anton Nessvi

April The First

Bara Jonson and Free

Ben Alessi (USA)

Captain Crow

Clara Alm

Confusion

Daisy Pusher

Damasdi

Eva Stenström Limited

Fabian Brusk Jahn

Felicia Nielsen

FLAWS

Hometown Marie

Iris Julie

Ivory Tusk (ARGENTINA)

Jimmy Sjödén & Skimmer

Kung Botes Kapell

LAS

Liar Thief Bandit

Lighthouse Sweden

Local Loco and the Idiots

Lollo

LOWLIFE LUXURY

LULA

Magdalena Eriksson

Martin Qvarfordt

melanieisdemented

Micke Kindberg

Monedula

Monte Nour

My Kullsvik

My Niece

Nelson-Westin Jazz Machine

Northlight

One Percent Nation

Ordos

Pershagen

PHIA

Quint Starkie

RÅNDA

Rätta Takter

REIGN

Reparture

Rhymes

Right Out

Rivertown Blues

Rut Sandbladh

Sara Thuresson band feat. Love Truvandi

Shape of the New Sun

Silver

Size 9 Sneaks!

Small Town Girls

Snowy Dunes

Solitary Moan

Stew

Sugar Mae Baker

Tale the Rapper

Telemanns spelmän

The Happy Hippo Family

The Second Bird

The Stomping Academy

The Striders

The Vanjas

Travel with the Sun

Trio Törn

Världen Brinner

Vo PAM

Vurro (SPANIEN)

Körer:

Karolinska kammarkören

Glädjekören

Stella

Örebro studentkör